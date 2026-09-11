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2026 Avustralya-Çin Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Fuarı Melbourne'da başladı

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MELBOURNE, 11 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 2026 Avustralya-Çin Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Fuarı ve Çin Emtia Fuarı Avustralya'da siber tarım hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 10 Eylül 2026.

MELBOURNE, 11 Eylül (Xinhua) -- Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 2026 Avustralya-Çin Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Fuarı ve Çin Emtia Fuarı Avustralya'da siber tarım hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 10 Eylül 2026.

Perşembe günü Avustralya'nın Melbourne kentinde başlayan 2026 Avustralya-Çin Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Fuarı ve Çin Emtia Fuarı Avustralya, Avustralya ve Çin'den 300'den fazla kuruluş ve şirketi bir araya getirdi. Fuarlarda yapay zeka, yeşil enerji ve tüketici ürünleri ön plana çıktı. (Fotoğraf: Xu Haijing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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