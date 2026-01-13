Haberler

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı fitre miktarını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar fitre miktarını 240 TL olarak açıkladı. Fitre, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan Bayramı'na hazırlık yapabilmeleri için mali bir ibadet olarak önem taşıyor.

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mali bir ibadettir. Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkan sağlar. Bu sayede imkanı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar. Fitre, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır" denildi.

'NAKDİ VEYA AYNİ OLARAK VERİLEBİLİR'

Belirlenen fitre miktarına ilişkin, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde; konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve 1 kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebileceğine, bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum

Erdoğan'dan Halep'in YPG'den temizlenmesine ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı
Hacıosmanoğlu gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor

Gençlere taş çıkardı! Performansı parmak ısırtıyor