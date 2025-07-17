2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Aydın'da Vali Yardımcısı Fikret Zaman başkanlığında düzenlenen toplantıda, kamu yatırımlarının durumu değerlendirildi. 39 proje tamamlandı, 176 proje ise devam ediyor.

Aydın Vali Yardımcısı Fikret Zaman başkanlığında "2025 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte yürütülen kamu yatırımının mevcut durumu değerlendirildi.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Fikret Zaman, 39 projenin tamamlandığını, 176 projenin devam ettiğini ifade etti.

Toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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