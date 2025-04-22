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2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında, 2025 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda, toplam 91 projeden 8'inin 2025 Mart sonu itibarıyla tamamlandığı ve projelerin toplam tutarının 35 milyar 749 milyon 511 bin 711 lira olduğu bildirildi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında 2025 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Çiçekli, Valiliğin Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı salonundaki toplantıda, 2025 yılında, mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 91 adet proje üzerinde çalışıldığını belirtti.

Üzerinde çalışılan 8 projenin 2025 yılı Mart sonu itibariyle tamamlandığını diğer projelerin ise devam ettiğini dile giren Çiçekli, 91 projenin toplam tutarının 35 milyar 749 milyon 511 bin 711 lira olduğunu ifade etti.

Çiçekli, "91 projenin 56'sı bölge müdürlüklerine, 4'ü İl Özel İdaresine, 11'i il müdürlüklerine, 15'i belediyelere, 1'i Toplu Konut İdaresine, 1'si üniversiteye ve 3'ü İl Özel İdaresi İşbirliğinde KOP idaresine ait." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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