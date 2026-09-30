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2025'te hizmete giren Geleceğin Fabrikası dev tanker ve çevre dostu gemi üretiyor

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2025'te hizmete giren Geleceğin Fabrikası dev tanker ve çevre dostu gemi üretiyor
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Dalian'daki Changxing Adası Ekonomik Bölgesi'nde yer alan Hengli Ağır Sanayi Parkı çevre dostu gemi üretimine odaklanıyor. 2023'te açılan Okyanus Fabrikası çevre dostu gemiler, 2025'te hizmete giren Geleceğin Fabrikası ise dev tankerler ve konteyner gemileri üretiyor.

DALİAN, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinin Changxing Adası Ekonomik Bölgesi, Hengli Ağır Sanayi Parkı'na ev sahipliği yapıyor.

Sanayi parkı bünyesinde Okyanus Fabrikası ve Geleceğin Fabrikası adlı tesisler hizmet veriyor. 2023 yılının başında açılan Okyanus Fabrikası, çevre dostu bir gemi imalat merkezi olarak faaliyet gösteriyor. 2025 başlarında hizmete başlayan Geleceğin Fabrikası ise devasa ham petrol tankerleri, sıvılaştırılmış gaz taşıyıcıları ve konteyner gemilerinin yanı sıra yüksek katma değerli çevre dostu gemiler ile ileri teknoloji denizcilik mühendisliği ekipmanları imalatındaki uzmanlığıyla öne çıkıyor.

Sanayi parkında kaynak robotları, otomatik kesim sistemleri ve dinamik otomatik çelik levha işaretleme gibi son teknoloji çözümler kapsamlı şekilde kullanılıyor. Ayrıca kuru havuzlar, atölyeler ve rıhtımlar boyunca çok sayıda endüstriyel veri toplama terminali hizmet veriyor.

Park, endüstriyel veri toplama, Nesnelerin İnterneti tabanlı algılama sistemleri ve sahaya özel 5G ağları gibi teknolojilerden yararlanarak, üretime ilişkin unsurların dijital ortamda saklanmasını ve operasyonel süreçlerin hassasiyetle yönetilmesini sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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