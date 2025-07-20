2025 Myanmar Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

2025 Myanmar Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangon'da düzenlenen otomobil fuarı, Çinli markalar da dahil olmak üzere 30'dan fazla katılımcı ile elektrikli araçların yoğun ilgi gördüğü bir etkinlik haline geldi.

YANGON, 20 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde cuma günü başlayan ve pazar günü sona erecek olan 2025 Myanmar Uluslararası Otomobil Fuarı, çoğunluğu Çinli olmak üzere 30'dan fazla markayı bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan BYD, Leapmotor, VOYAH, NETA ve JMEV gibi Çinli şirketlerin elektrikli araçları yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar, elektrikli araç pazarının hala küçük olmasına karşın fuarın, artan tüketici ilgisini ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.