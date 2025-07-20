2025 Myanmar Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

YANGON, 20 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde cuma günü başlayan ve pazar günü sona erecek olan 2025 Myanmar Uluslararası Otomobil Fuarı, çoğunluğu Çinli olmak üzere 30'dan fazla markayı bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan BYD, Leapmotor, VOYAH, NETA ve JMEV gibi Çinli şirketlerin elektrikli araçları yoğun ilgi gördü.

Katılımcılar, elektrikli araç pazarının hala küçük olmasına karşın fuarın, artan tüketici ilgisini ortaya koyduğunu söyledi.