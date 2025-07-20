2025 Myanmar Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı
Yangon'da düzenlenen otomobil fuarı, Çinli markalar da dahil olmak üzere 30'dan fazla katılımcı ile elektrikli araçların yoğun ilgi gördüğü bir etkinlik haline geldi.
YANGON, 20 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde cuma günü başlayan ve pazar günü sona erecek olan 2025 Myanmar Uluslararası Otomobil Fuarı, çoğunluğu Çinli olmak üzere 30'dan fazla markayı bir araya getirdi.
Etkinliğe katılan BYD, Leapmotor, VOYAH, NETA ve JMEV gibi Çinli şirketlerin elektrikli araçları yoğun ilgi gördü.
Katılımcılar, elektrikli araç pazarının hala küçük olmasına karşın fuarın, artan tüketici ilgisini ortaya koyduğunu söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel