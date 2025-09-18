2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM, 28 Eylül'de gerçekleştirilecek 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'na girecek adayların giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini gösteren belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Eylül'de uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı'na (2025-İYÖS) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS'e girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel