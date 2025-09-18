2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Eylül'de uygulanacak 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı'na (2025-İYÖS) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS'e girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle edinebilecek.