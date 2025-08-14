2025 Dünya Oyunları'nda İtalya ve Çin Kıyasıya Yarıştı
CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda İtalya ile Çin arasında oynanan kano polosu erkekler A grubu ön eleme maçı, sporcular arasında kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel