2025 Dünya Akıllı Endüstri Fuarı Chongqing'de Başladı

CHONGQİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- 2025 Dünya Akıllı Endüstri Fuarı cuma günü Çin'in Chongqing kentinde başladı. 600'den fazla yerli ve yabancı şirketi bir araya getiren fuarda otonom sürüş, akıllı evler ve alçak irtifa ekonomisi gibi çeşitli sektörlerdeki yenilikler sergileniyor.

Bu yıl "Yapay Zeka+" ve "Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araçlar" temalarına odaklanan fuar, 130.000 metrekarelik kapalı sergi alanı ve 40.000 metrekarelik açık hava sergi alanıyla 4 gün boyunca devam edecek.