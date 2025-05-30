2025 Çin-Orta Asya Medya İşbirliği Forumu Astana'da Gerçekleştirildi

ASTANA, 30 Mayıs (Xinhua) -- 2025 Çin- Orta Asya Medya İşbirliği Forumu, ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin- Orta Asya topluluğu inşa etme temasıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, perşembe günü gerçekleştirilen foruma bir kutlama mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, küresel işbirliğini teşvik edecek stratejik bir konsept olarak uluslararası toplumdan geniş kabul gördüğünü belirtti.

Tokayev, "Çin ile dostane ilişkiler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu forum, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki entegrasyon ve işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Medya alanında uzlaşı ve güvene dayanan bu önemli etkinlik, ortaklıkları güçlendirmeyi hedefliyor. Forumun tam başarıya ulaşıp verimli sonuçlar elde etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Medya kuruluşları arasındaki etkileşimlerin, Çin-Orta Asya ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu yönündeki inançlarını dile getiren forum katılımcıları, Çin ve Orta Asya ülkelerinin medya kuruluşlarının, zamanın trendini yakalaması, işbirliğini genişletmesi, ortaklaşa dostane işbirliği hikayeleri anlatması ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Orta Asya topluluğunun inşa edilmesine bilgelik ve güçle katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Forum, Çin'in People's Daily gazetesi ve Kazak Cumhurbaşkanlığı Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Etkinliğe Çin ve Orta Asya ülkelerinden 200'den fazla medya temsilcisi, yetkili, uzman, akademisyen ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Forum çerçevesinde "2025 Çin-Orta Asya Medya İşbirliği Forumu Fotoğraf Sergisi" ve "Çin-Orta Asya Medya Kuruluşları Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi İşbirliği Ortak Söyleşisi'nin" açılış töreni de gerçekleştirildi.