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2024 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 43,93 Olarak Belirlendi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğe göre, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olacak.

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" denildi.

2024 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 43,93 Olarak Belirlendi
Kaynak: ANKA / Güncel
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