2024 Yılı Konya Ekonomi Raporu Yayınlandı

Konya Ticaret Odasınca şehrin ekonomik gücünü, üretim potansiyelini ve geleceğe dönük vizyonunu ortaya koymak amacıyla hazırlanan 2024 yılı Konya Ekonomi Raporu yayımlandı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, kentin ekonomi başta olmak üzere pek çok alandaki rakamlarının raporda derlendiğini bildirdi.

Konya'nın ticari hayatını değil, şehrin tüm dinamiklerine karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerinin belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Şehrimizin köklü geçmişini geleceğe aktarma gayretindeyiz. Bu anlamda sorumluluğumuzun farkındayız. Bir yandan şehrimizin ticari hayatına değer katan, şehrimizin ekonomik altyapısını güçlendiren çalışmalar yürütürken, diğer yandan da her alanda daha iyi bir Konya inşa etme hedefine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız, şehrimizin geldiği noktayı rakamlarla kolektif şekilde ortaya koyan "Konya Ekonomi Raporu 2024"ün şehrimizin inşasında atılan önemli bir harç olduğunu düşünüyorum."

Raporun Konya'nın gelecek vizyonuna ışık tutacağına değinen Öztürk, "Rapor, ilgili kurum ve kuruluşlardan yararlanılarak elde edilen veriler ışığında, nüfus, eğitim, kültür-sanat, turizm, hayvancılık, tarım, enerji, dış ticaret, iletişim, ulaşım, istihdam, sağlık, yatırımlar ve ekonomi alanlarında Konya'nın geldiği durumu ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.