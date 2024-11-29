2024'te Parada Sahtecilik Suçlarına Yönelik 340 Operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının 10 ayında 'Parada Sahtecilik' suçlarına yönelik 340 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 104 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ele geçirilen sahte paraların toplam değeri ise 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro olarak belirlendi.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılının 10 ayında "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonunda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X resmi hesbında yaptığı paylaşımda 2024 yılının 10 ayında sahtecilik suçuna yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verkdi. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"2024 yılının 10 ayında "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu: 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi.Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor."