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2024 Nobel Ödülleri Stockholm'de Sahiplerini Buldu

2024 Nobel Ödülleri Stockholm'de Sahiplerini Buldu
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İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki 2024 Nobel Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ekonomi ödülünün sahibi oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Eylülde açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi.

Ekonomi ödülünü Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü David Bake, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü de Han Kang aldı.

Nobel ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Acemoğlu, haytanın en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para verildi.

Öte yandan 2024 Nobel Barış Ödülü, dünyanın "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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