2024 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mali aracı kuruluşlar sektöründe 2024 yılında 21 bin 463 girişim faaliyette bulundu. Faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 734 milyar TL, üretim değeri ise 2 trilyon 882 milyar TL olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre, finansal hizmet faaliyetlerinde 295 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 75 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 21 bin 93 girişim faaliyet gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 81,6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 10,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 8,3'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 74,9'u finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 17,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 7,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 21,1, üretim değeri yüzde 40,2 arttı

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 11,4, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 46,2, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 173,6 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 25,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 155,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 64,4 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda 2023 yılında 345 bin 438 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2024 yılında 353 bin 24 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 67,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,5'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 25,4'ünü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 480 milyar 468 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 78,1'i finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,2'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,3'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7'si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 49,2 oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 169 bin 277 iken erkek personel sayısı 174 bin 452 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 49,2, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 50,8 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 81,4 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 6,3 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 12,3 oldu.