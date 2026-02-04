Haberler

20 yıldır iş yerinin çatısında duran otomobili, akan çatıyı tamir etmek isteyince gördü

20 yıldır iş yerinin çatısında duran otomobili, akan çatıyı tamir etmek isteyince gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir için getirilen bir otomobil, kaporta ustasıyla yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 20 yıldır çatıda bekliyordu. Çatı onarımı sırasında fark edilen hurda araç, polise bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 20 yıl önce tamir için kaportacıya getirilen otomobil, araç sahibi ile kaporta ustası arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle teslim alınmadı. Konu yargıya taşınırken, kaporta ustasının çekiciyle iş yerinin çatısına çıkardığı otomobil, yeni kiracı tarafından çatı akınca bulundu.

Mahmudiye Mahallesi Bozkurt Sokak'ta traktör tamirciliği yapan usta, çatı akınca durumu dükkan sahibine bildirdi. Mülk sahibi adına işlemleri yürüten Berat Ertopuz, onarım için dükkana gelerek çatıyı kontrol etmek istedi. 2 katlı dükkanın teras şeklindeki çatısına çıkan Ertopuz, burada hurda bir otomobille karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hurda otomobilin motorunun şasi numarasından sahibine ulaştı. Otomobilin 20 yıldır çatıda olduğu ortaya çıktı.

ÇEKİCİ İLE ÖNCE KENDİ ÇATISINA SONRA KOMŞU DÜKKANIN ÇATISINA TAŞIMIŞ

Söz konusu iş yerinin bitişiğinde bulunan kaportacıya 20 yıl önce tamir için getirilen otomobilin, araç sahibi ile kaporta ustası arasında çıkan anlaşmazlık sonucu teslim alınmadığı ve konunun yargıya taşındığı, kaporta ustasının, arızalı aracı çekiciyle kendi iş yerinin çatısına koyduğu, ilerleyen yıllarda da çatı onarımı sırasında bitişikte bulunan mevcut iş yerinin çatısına taşıttığı öğrenildi. Kaporta ustasının ise 2 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

'LÜTFEN ARACINIZI ALIN, BİZ DE ÇATIMIZI ONARALIM'

Araç sahibi hurdaya dönen otomobilini almak istemediğini söylerken, onarım için çıktığı çatıda aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Berat Ertopuz, "Bu mülk sahibinin halasının oğluyum. Kendisi İstanbul'da yaşıyor, kiracılarla ilgili işleri ben yürütüyorum. Bina eski olduğu için çatı yapma kararı aldık. Çatıya çıktığımızda 30-35 yıllık bir araçla karşılaştık. Komşularla yaptığımız görüşmelerde aracın yan taraftaki bir tamirciye getirildiğini, yaşanan anlaşmazlık sonrası önce kendi çatısına, daha sonra da bizim çatımıza alındığını öğrendik. Araç buradan kaldırılmadan çatı yapmamız mümkün değil. Emniyete başvurduk, trafik ekipleri geldi ancak konunun polis merkezinde çözülmesi gerektiği söylendi. Araç sahibine buradan sesleniyorum, lütfen aracınızı alın biz de çatımızı onaralım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket