2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi Güncel Haberler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak yarıya indirildi. Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında vefat etmesinin ardından Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'nda yas hakim oldu. Başkonsolosluktaki Birleşik Krallık'a ait bayrağın yarıya indirildiği görüldü. Güncel Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer İstanbul Beyoğlu England Güncel Haberler

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