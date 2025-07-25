19 Mayıs'ta Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali İçin Son Hazırlıklar Tamamlandı

19 Mayıs Belediyesince bu yıl 1-3 Ağustos tarihlerinde 4'üncüsü düzenlenecek Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali kapsamında son değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Çadır ve karavan kamp, stantlar, yarışmalara katılımın ücretsiz olduğu festivalde 20'ye yakın yarışma ve etkinlik düzenleneceği, yaklaşık 1 milyon lira ödül dağıtılacağı bildirildi.

Topaloğlu, festivalin tüm ödüllerinin sponsorlar tarafından karşılandığını belirterek, "Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştireceğimiz festivalde fotoğrafçılar maratonu, offroad, motocros, dağ bisikleti, dağ koşusu, oryantiring, bilek güreşi, geleneksel Türk okçuluk, tahtarally, Nebiyan fasulyesi tat yemek yarışması gibi yarışmaların yanı sıra zirve tırmanışı, engel atlama at gösterileri, çocuk şenlikleri, bilim atölyeleri, workshop çalışmaları, planetaryum gösterileri, VR gözlük deneyimi, labirent oryantiring, ATV offroad - motocros gösterileri, zipline ve salıncak ile etkinlikler gerçekleştirilecek. Ülkemizin farklı illerinden ciddi bir başvurunun olduğunu görüyoruz. Tek amacımız 19 Mayıs ilçesinin turizm alanındaki değerlerini tanıtmaktır." dedi.