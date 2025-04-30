3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

19 Mayıs'ta Çiftçilere Tohumluk Patates ve Kuru Fasulye Dağıtıldı

19 Mayıs'ta Çiftçilere Tohumluk Patates ve Kuru Fasulye Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP tarafından düzenlenen törenle, 19 Mayıs ilçesinde 99 üreticiye patates tohumu ve 46 üreticiye kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

19 Mayıs ilçesinde çiftçilere, tohumluk patates ve kuru fasulye dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütülen proje kapsamında, ilçede tohumluk patates ve kuru fasulye dağıtım töreni düzenlendi.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ile 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun katıldığı örende, 99 üreticiye patates tohumu, 46 üreticiye ise kuru fasulye tohumu dağıtıldı.???????

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.