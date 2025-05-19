19 Mayıs Kutlanıyor… Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Beraberindeki Gençlerle, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

19 Mayıs Kutlanıyor… Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Beraberindeki Gençlerle, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcularla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Haber: Melis Yıldırım Kamera: Yasin Kabadayı

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, 81 ilden gelen temsilci gençler ve milli sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Bak başkanlığında, 81 ilden gelen gençler, milli sporcular ve diğer ilgililerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bak'ın üzerinde, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

106 yıl önce Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi bugün bu topraklarda, birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır.

Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir.

Bugün geçmişin hatırasına sadakatle bağlı, yarının inşaasında kilit rol oynayan gençlerimiz, bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır.

Emanetiniz emin ellerdedir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz.

Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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