19 Mayıs Bisiklet Turu: Samsun'dan Ankara'ya Türk Bayrağı ile Toprak Gönderilecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisikletçiler, Samsun'dan Ankara'ya Türk bayrağı ile toprak götürecek.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla Ankara Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Bisiklet Turu kapsamında Samsun il merkezinden hareket eden bisikletçiler, Havza'ya ulaşarak ilk etabı tamamladı.

Kendilerini karşılayan Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri'ye Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın gönderdiği tabloyu Belediye Başkanı Murat İkiz'e verilmek üzere teslim eden bisikletliler, Havza Atatürk Evi'ni gezdi.

Bisiklet turuna katılanlardan Nuri Kahraman, AA muhabirine, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü anısına 19 Mayıs Bisiklet Turu'nun düzenlendiğini söyledi.

Turun 13 bisikletçi ve 9 personelden oluşan 22 kişilik ekiple gerçekleştirildiğini belirten Kahraman, "Yarın Suluova ve Amasya etabı için pedal çevireceğiz. Ata'mızın izinden Kurtuluş Yolu güzergahını kullanarak 19 Mayıs Pazar günü Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a toprak ve bayrağımızı teslim ederek turumuzu sonlandıracağız." dedi.