17. Boğazlar Forumu Xiamen'de Yapılacak

17. Boğazlar Forumu Xiamen'de Yapılacak
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Çin'in Fujian eyaletinde düzenlenecek olan 17. Boğazlar Forumu, gençler ve halk arasında iletişimi desteklemeye yönelik etkinlikler içerecek ve Taiwan Boğazı'ndaki kültürel ve ekonomik etkileşimler üzerine odaklanacak.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- 17. Boğazlar Forumu, haziran ayının ortasında Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenecek.

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian pazartesi günü yaptığı açıklamada ana konferansın 15 Haziran'da Çin'in kıyı kenti olan Xiamen'de düzenleneceğini söyledi.

Sözcü, bir hafta sürecek forumun gençler ve halk arasında iletişimi teşvik etmenin yanı sıra Taiwan Boğazı'ndaki kültürel ve ekonomik etkileşime odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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