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17. Altın Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

17. Altın Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Spiker Platformu ve Hayat dergisi tarafından düzenlenen 17. Altın Başarı Ödülleri töreninde, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim ödüllendirildi. Ödüller kültür-sanat, spor ve haber gibi çeşitli kategorilerde verildi.

Spiker Platformu ve Hayat dergisi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Törende, medya ve sanat dünyasından birçok ünlü isim, yazılı ve görsel basın, kültür-sanat, spor ve haber kategorilerinde ödüle layık görüldü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Buğday Tanesi" filmi ile kültür sanat kategorisinde "Yılın Fark Yaratan Filmi Projesi" ödülünü aldı.

Anadolu Ajansı muhabiri Melik Fırat Yücel, haftalık vizyon filmleri derleme haberleri ile "Yılın En İyi Kültür Sanat Ajandası" ödülünün sahibi olurken, Tuğçe Utlu, TRT 2'de yayınlanan Hayat Sanat Programı ile "Yılın En İyi Kültür Sanat İçerik Üreticisi" ödülünü kazandı.

Altın Başarı Ödülleri Spikerlik Özel Ödülü'nün Gülgün Feyman'a verildiği gecede, TRT 1'den Işıl Açıkkar "Yılın En iyi Kadın Ana Haber Spikeri" ödülü, A Haber'den Gökhan Kurt "Yılın En iyi Erkek Haber Spikeri" ödülü, TV Net'ten Sinem Karataş "Yılın İlham Veren Haber Spikeri" ödülü, A Haber'den Demet Gedik "Yılın En İyi Kadın Spor Spikeri" ödülünü aldı.

Törende konuşan Hayat dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya, Altın Başarı Ödüllerinde her yıl farklı alanlarda ve kategorilerde başarı elde etmiş isimleri ödüllendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Melik Fırat Yücel - Güncel
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