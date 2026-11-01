140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın üçüncü etabı Guangzhou'da başladı

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GUANGZHOU, 1 Kasım (Xinhua) -- 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın üçüncü etabı cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarın üçüncü etabı, "Daha İyi Bir Yaşam" temasıyla düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua