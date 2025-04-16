137. Kanton Fuarı Başladı: 30.000 İhracatçı Katıldı

GUANGZHOU, 16 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 137'ncisi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da salı günü başladı.

15-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuarın ilk etabına, tarihinde ilk kez 30.000'den fazla ihracatçı katıldı.

Gelişmiş üretime odaklanan fuarın bu yılki ilk aşamasında, Çin'in yapay zeka alanındaki son başarılarını sergilemek amacıyla ilk kez hizmet robotlarına özel bir sergi alanı oluşturuldu.