Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salona ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."

137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na Rekor Katılım

137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na Rekor Katılım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guangzhou'da düzenlenen 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na 288.000'den fazla alıcı katıldı. Yabancı alıcı sayısı geçen yıla göre yüzde 17,3 artış göstererek yeni bir zirveye ulaştı. Fuarda toplam 4,55 milyon ürün sergilendi ve hizmet robotları alanında yenilikler tanıtıldı.

GUANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na tüm dünyadan 288.000'den fazla alıcının katıldığı bildirildi. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde düzenlenen ve Kanton Fuarı olarak da bilinen fuar, pazartesi günü sona erdi.

Fuarın organizatörlerinin açıkladığı verilere göre fuara bu yıl katılan yabancı alıcı sayısı, geçen yıla göre yüzde 17,3'lük bir artışla yeni bir zirveye ulaştı. Veriler, 171.750 yabancı alıcının da fuara ilk kez katıldığını gösterdi. Kuşak ve Yol işbirliği ülkelerinden gelen alıcıların toplam sayısıysa bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 187.450'ye ulaştı. Bu rakam, tüm yurtdışı alıcıların yüzde 64,9'unu teşkil etti.

Fuar, tüm dünyada 229 ülke ve bölgeden 527.000'den fazla çevrimiçi alıcıyı da kendine çekti. Etkinlik boyunca fuarda toplam 4,55 milyon ürün sergilenirken, bunların 1,02 milyonu yeni ürünlerden, 880.000'i yeşil ve düşük karbonlu ürünlerden, 320.000'i ise akıllı ürünlerden oluştu.

Fuarda öne çıkan yeniliklerden biri de bu yıl ilk kez kurulan hizmet robotları alanı oldu. Alanda 46 Çinli üretici, 60 farklı endüstriyel uygulamada kullanılabilecek 500'den fazla ileri düzey robotu tanıttı.

1957 yılından bu yana her yıl iki kez Guangzhou kentinde düzenlenen Kanton Fuarı, Çin'deki kapsamlı uluslararası ticaret etkinlikleri arasında en uzun soluklu olanı. Fuar, Çin'in dış ticaretinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.