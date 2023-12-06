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130 Milyon Yıl Öncesine Ait Fosil, Erkek Sivrisineklerin Kan Emme Yeteneğini Ortaya Koydu

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Bilim insanları, yaklaşık 130 milyon yıl öncesine ait bir fosilden yola çıkarak erkek sivrisineklerin de kan emebileceğini belirledi. Fosil incelenerek sivrisineklerin evrimi hakkında yeni kanıtlar elde edilebilir.

NANJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, yaklaşık 130 milyon yıl öncesine tarihlenen bir fosilden yola çıkarak antik dönemlerde erkek sivrisineklerin de kan emmiş olabileceğini belirledi.

Günümüzde sadece dişi sivrisinekler hematofagöz, yani delici ağızlarını kullanarak insan ve hayvan kanı emiyor. Bilim insanları, böceklerdeki hematofaji (kan emme) özelliğinin, bitki sıvılarını çıkarmakta kullanılan delici/emici ağız yapılarından evrildiğine inanıyor. Ancak böcek fosili kayıtlarının yetersizliğinden dolayı bu evrimi incelemekte güçlük yaşanıyor.

Çin, Lübnan, Fransa ve ABD'den bilim insanları, Lübnan'da Alt Kretase Dönemi'nden kalan bir kehribarın içindeki iki adet iyi korunmuş erkek sivrisineğin delici ağız kısımlarının istisnai şekilde keskin, üçgen şeklinde alt çeneye ve küçük, diş benzeri dişçiklere sahip uzamış bir yapıya sahip olduğunu belirledi. Bu durum, erkek sivrisineklerin o dönemde kanla beslendiğine işaret ediyor.

Bilim insanlarına göre, Current Biology dergisinde çevrimiçi yayımlanan yeni bulgular sivrisineklerin evriminin incelenmesi için yeni kanıtlar sunabilir.

Paris Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden Andre Nel, bilim insanlarının, antik dönemdeki erkek sivrisineklerde hematofaji özelliğinin ne tür bir "yararı" olduğunu ve erkek sivrisineklerin daha sonraki dönemlerde kan emmeyi niçin bıraktığını inceleyeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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