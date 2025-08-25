11 Yaşındaki Sporcu Şahan Emir Özşahan, Malazgirt'teki Atlı Okçuluk Yarışmasında Göz Doldurdu

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen atlı okçuluk yarışmasında mücadele eden en küçük sporcu olan 11 yaşındaki Şahan Emir Özşahan, ata hakimiyeti ve başarısıyla göz doldurdu.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kutlama programları kapsamında milli parktaki parkurda yapılan atlı okçuluk yarışmasına katılan 11 yaşındaki Şahan Emir, "Kurşun" adını verdiği atıyla izleyenlere kendine hayran bırakan performans sergiledi.

Kendinden yaşça büyüklerle at koşturan, "Kurşun"un sırtında ok atarak hedefleri vurmaya çalışan Şahan Emir, ata sporunun gelecek vaadeden sporcularından biri olduğunu gösterdi.

Yayı ve giydiği yöresel kıyafetiyle görenlerin dikkatini çeken minik sporcu, yarışmayı izleyenlere Selçuklu ruhunu yaşattı.

"Herkesi Malazgirt'e davet ediyoruz"

Şahan Emir Özşahan, AA muhabirine, Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübünde 2 yıl önce at binmeye başladığını, ardından Şahmaraş Atlı Spor Kulübüne geçtiğini söyledi.

Babası ve kulübün antrenörleri tarafından çalıştırıldığını belirten Şahan Emir, şöyle konuştu:

"Antrenörlerimizle buraya geldim. Onlar olmasaydı buraya kadar gelemezdim. At durmuyor. Ben ve atım çok heyecanlıyız. Hedefe atamayınca biraz moralimiz bozuluyor ama olsun. Ağabeylerimle yarışıyorum. Benim yaşımda attan korkanlar var. Buna rağmen ağabeylerimle ata sporu yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada Malazgirt ve Selçuklu ruhunu yaşatıyoruz. Kostümlerim aynı o dönemin kostümü. Herkesi Malazgirt'e davet ediyoruz."

Baba Seyit Özşahan ise Malazgirt'e gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Geçmişten geleceğe 1071 Malazgirt ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Özşahan, "Bu sporu yapmak isteyen sporcularımızı da davet ediyoruz ama ilk önce geleneksel Türk okçuluğunu öğrenip ondan sonra atlı okçuluğa yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Geleneksel Türk okçuluğu antrenörüyüm. İlk önce oğluma geleneksel Türk okçuluğunu aşıladık. Ondan sonra atlı okçuluğa yönlendirdik. Çocuklarımıza geçmişin ruhunu aşılamak güzel bir şey. Bütün velilerimize öneriyoruz. Geçmişimizi geleceğimize taşımak görevimiz. Geçmişini bilmeyen geleceğinden ders çıkartamaz. Atlı okçuluk çok özel bir spor. Çocuklarımız hem atla dostluk kurarak öz güven kazanıyor hem de tarihimizi yaşatıyor." ifadelerini kullandı.