11'inci Alaçatı Ot Festivali büyük bir coşkuyla başladı!

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on birinci kez düzenleniyor.

Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.

"Labada Otu" temasıyla gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali stantların açılışıyla başladı. Ege'nin enfes otlarının bulunduğu stantlar yoğun ilgi gördü.

Sergiler, söyleşiler yoğun ilgi gördü

Festivalin ilk gününde Sailors Cafe Alaçatı'da Salim Başyiğit Karma Resim Sergisi, Köşe Konak Otel'de Cüneyt Kırdar Fotoğraf Sergisi, Heavenly Made Hacımemiş'te M.K. Perker'den Ot'a Saygı Karikatür Sergisi, Köstem Otel'de Chermin Vidori Resim Sergisi, Kırmızı Ardıçkuşu'nda Aysun Yenice/Zeynep Çobanoğlu Mozaik-Heykel Sergisi, Alaçatı Nann Breakfast and Lunch'da Begüm Ahu Ağlaç Resim Sergisi, Köşe Kahve'de Denis Dilara Kesimli Aytepe Resim Sergisi, Salkım Söğüt Restoran'da Şükran Tümer, Alaçatı Değirmenler'de Elif Kemahlıoğlu'nun El Yapımı Kağıt Sergisi, Onur Çanka ve Mehmetcan Ağlaç'ın Heykel Sergileri açıldı.

Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner de Alaçatı Ek Hizmet Binası'nda "Geçmişten Günümüze-Alaçatı Ot Festivali'nin Tarihi"ni anlatan Fotoğraf Sergisi ve Söyleşi gerçekleştirdi.

Zeytinyağı tadım etkinliği

Sailors Cafe Alaçatı'da gerçekleştirilen zeytinyağı tadım etkinliğinin ardından İmren Han Otel'de Sine Özsoy Yabani Otların Ayurvedik Özellikleri, Mikolog Jilber Barutçiyan t ise 'Yeni başlayanlar için mantara giriş" adlı söyleşide ziyaretçileri bilgilendirdi.

" Zeytin'e Saygı Gecesi düzenlendi"

Akşamında ise zeytin ağacı katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla Alaçatı Amfi Tiyatro'da ' Zeytin'e Saygı' gecesi düzenlendi.

Arbil Çelen Yuca'nın anlatımıyla tek kişilik gösteri "Yeniden doğmayı hatırlatan sükunetli kral: Zeytin'in ardından 45 kişilik Cumhuriyet Senfoni Orkestra Şefi Tolga Taviş'in sunumuyla 'Zeytin Şarkıları' konseri düzenlendi. İzleyenler unutulmaz anlar yaşadı.

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