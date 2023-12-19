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100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti

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Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için 100 milyon adet basılarak dolaşıma giren 5 lira değerindeki madeni hatıra paralarının üzerindeki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk görseli büyük tepki çekti. Madeni para üzerindeki rölyefin Atatürk'e benzemediğini ifade eden çok sayıda vatandaş tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılan madeni 5 lira tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, paranın üzerindeki rölyefin Atatürk'e benzemediğini belirterek tepki gösterdi.

100. YIL ANISINA 100 MİLYON ADET 5 LİRALIK MADENİ PARA BASILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı " Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ" 31 Ekim 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan 5 liralık 100 milyon adet madeni para dolaşıma girdi.

100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti

"TÜRKİYE YÜZYILI" LOGOSU YERLEŞTİRİLDİ

Paraların çapının 28,15 milimetre, kalınlığının 1,70 milimetre, ağırlığının ise 8,25 gram olduğu belirtildi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik katıldı. Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosu yer aldı. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi yerleştirildi.

ATATÜRK GÖRSELİNE VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı. Paranın dolaşıma girmesiyle birlikte, Atatürk'ün rölyefi tartışmaları da beraberinde getirdi. Çok sayıda vatandaş, yeni madeni 5 liranın üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk'e benzemediğini belirterek, tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şu şekilde:

100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti

100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (1)

Mevlüt:

Atatürk dindar olsaydı görünümü böyle olurdu demek istemişler

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