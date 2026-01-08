GÜNDEM / 8 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Meclis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret edecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde düzenlenecek "Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklarda Yargı Kararları Işığında Güncel Arabuluculuk Uygulamaları Semineri"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türk sağlık sistemindeki yenilikler ve "21. Yüzyılda Sağlık Politikaları" konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve İngiltere Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 8. Dönem Toplantısı'na katılacak ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Dubai/19.00)

2- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında TOFAŞ, Fransa'nın Cholet Basket takımıyla, Mersin Spor da Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Cholet/Le Mans/22.00)

3- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında VakıfBank, İtalya'nın Savino Del Bene ekibine konuk olacak.

(Scandicci/22.00)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında, A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Slovenya'nın ACH Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Lübliyana/22.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında ON Hotels Alanya Belediyespor, Sırbistan'ın Vojvodina takımına konuk olacak.

(Novi Sad/21.00)

***

