1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bazı ulaşım hatları ücretsiz olacak.

İŞTE ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR

Karara göre söz konusu günlerde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.