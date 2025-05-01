1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Anıtı'na Ziyaret

(İSTANBUL) - İşçi sendikaları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik önlemleri kapsamında bariyerlerle kapatılan Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı. Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için yapılan anıta karanfil bırakan sendikaların programını tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı bariyerlerle tekrar kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kapsamında saat 05.00 itibarıyla Taksim Meydanı'na girişler yasaklandı. Meydan ve çevresi bariyelerle kapatılırken, meydanda çok sayıda polis ve TOMA'lar görevlendirildi.

Ancak kötü hava koşulları ve güvenlik önlemlerine rağmen sendikalar, Taksim Meydanı'na gelmeyi sürdürdü.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Birleşik Kamu İş'e bağlı Genel Sağlık İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'a karanfil bırakırken, Taksim Anıtı'na da çelenk koydu.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN), Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), Enerji İşçileri Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Nakliyat İş Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) ve Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri de Taksim Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

"Örgütsüz işçi köledir, örgütlü işçi yenilmezdir"

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası üyeleri Taksim'deki eylemlerinde DİSK'in kurucusu Kemal Türkler'in yanı sıra hayatını kaybeden işçi önderlerinin fotoğraflarını taşıdı. Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, anıta çelenk bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs, işçi sınıfının kapitalist sömürüye karşı, kapitalizme karşı isyanından ve direnişinden doğmuştur. Bundan tam 135 yıl önce Uluslararası İşçi Birliği tarafından tüm dünyada işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs bir mücadele günüdür. Yani İslam coğrafyasından Latin Amerika'ya, Amerika'ya, Afrika'ya tüm dünya ülkelerinde bugün, işçiler kapitalizme karşı isyanlarını haykırmaktadır. 1 Mayıslar insanca bir yaşam, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya yaratma mücadelesinin bir parçasıdır.

1 Mayısların yasaklandığı Taksim Meydanı'ndayız. Taksim işçiye yasaklanamaz. Bu Avrupa İnsan Halkları Mahkemesi tarafından da Türkiye'nin en büyük mahkemesi Anayasa Mahkemesi tarafından da tescil edilmiştir. 1977 yılından sonra faşistler tarafından katledilen DİSK Genel Başkanı, Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler tarafından, burası 1 Mayıs meydanı ilan edilmiştir. Onun için her 1 Mayıs'ta da insanca bir yaşam, işçilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam ücreti alması, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, para babalarına karşı, kapitalizme karşı isyanımızı dile getiriyoruz. Ben bir kez daha hepimizin, 1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Örgütsüz işçi köledir, örgütlü işçi yenilmezdir."

Sendikaların Taksim Anıtı'nı ziyaret etmesinin ardından anıt ve çevresi bariyerlerle tekrar kapatıldı, gazeteciler alandan çıkarıldı.