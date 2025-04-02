Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. 20.45'te başalayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Muslera yedek. Peki, Günay kimdir? Galatasaray kalecisi Günay Güvenç kaç yaşında?

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

Günay Güvenç (d. 25 Haziran 1991, Neu Ulm), kaleci mevkiinde forma giyen Almanya'da yetişmiş Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Günay Güvenç, 25 Haziran 1991 tarihinde Almanya'nın Ulm şehrinde doğdu. Almanya'da futbol kariyerine başladı ve SSV Ulm 1846 adlı amatör bir futbol kulübünün altyapısında forma giydi. Günay, 2009 yılında Stuttgarter Kickers'ın altyapı takımına transfer oldu.

Stuttgarter Kickers

2009 yılında Stuttgarter Kickers ile profesyonel futbol hayatına başladı. 18 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda Kickers kadrosuna iki kez girdi ancak forma şansı bulamadı. Sezonun ikinci yarısında beşinci ligde mücadele eden SV Stuttgarter Kickers II kalesini korudu. Çıktığı 15 maçın altısında kalesini gole kapamıştı.

2010-11 sezonu Güvenç'in birinci takım ve rezerv takım arasında gidip geldiği bir sezon oldu. 4 Eylül 2010'da 1.FC Nürnberg II ile oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkan kaleci, kariyerinde ilk kez Kickers forması giymiş oldu. Sezon boyunca genellikle ikinci takımın kalesini korusa da dördüncü ligdeki Kickers ile toplamda üç maça çıktı. 2011-12 sezonunda takımın ikinci kaleciliğine yükselen Güvenç, ligin 20. haftasından itibaren birinci kaleciliğe yükseldi. 31. hafta oynanan maçın devre arasında oyundan alınmasına neden olan sakatlığa kadar Kickers kalesini koruyan Güvenç, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sezon sonunda Kickers, Güney ligi birincisi olarak 3. Liga'ya yükseldi.

Güvenç, 2012-13 sezonunun ilk bölümünde bileğindeki kırık nedeniyle forma giyemedi. Ligin 19. haftasında kaleyi devralan Güvenç, sezon boyunca 12 karşılaşmada forma giyerken kalesinde 17 gol gördü. 12 karşılaşmanın 3'ünde ise kalesini gole kapadı.