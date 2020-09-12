Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Galatasaray karşısında ilk yarıda 3 gole engel olamayan Gaziantep FK file bekçisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Gaziantep FK file bekçisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapadı. Gaziantep ekibinin kalecisi Günay Güvenç, ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti.

3 KURTARIŞ YAPTI

Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen iki Feghouli ve bir de Luyindama'nın zor şutlarını çıkardı.

Kaynak: İHA