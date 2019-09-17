Gümüşsuyu Halı Uzman Ellerde Yeniden Doğuyor

17.09.2019 17:08

Gümüşsuyu Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara; "Türkiye'nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, Boydak Holding'in güçlü teknolojik ve üretim alt yapısıyla uzman ellerde yeniden doğuyor." dedi.



Türkiye'nin en bilinen halı markalarından Gümüşsuyu Halı dünyadaki halı sektörünün vazgeçilmez bir oyuncusu olma hedefiyle uzman ellerde yeniden doğuyor. Boydak Holding'in geçtiğimiz aylarda satın alarak, Kayseri'deki tesislerinde üretimine başlanan Gümüşsuyu Halı; 2011 yılından beri halı üretiminde uzmanlaşan kadrosu, güçlü üretim yapısı ve inovatif yaklaşımıyla halı sektörüne ciddi bir ivme kazandıracak.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı bir basın toplantısıyla marka lansmanını gerçekleştiren Gümüşsuyu Halı, gelecek dönemde de halı sektörünün hayli güçlü çıkışlara sahne olacağının sinyallerini verdi.



Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara basın toplantısında markaya ilişkin bir sunum gerçekleştirerek 'Türkiye'nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, Boydak Holding'in güçlü teknolojik ve üretim alt yapısıyla uzman ellerde yeniden doğuyor. Grubumuz faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde lider markalar oluşturma amacı taşımaktadır, bu özelliğini halı sektöründe de Gümüşsuyu markasını zirveye taşıyarak ortaya koyacaktır. Hali hazırda asırlık marka olma yolunda, halı sektöründeki ilk aday olan Gümüşsuyu'nu 100. yılında hak ettiği seviyeye ulaştırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca, global bir marka olma yolunda da tüm çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu bağlamda, geçen hafta Gümüşsuyu olarak katıldığımız Çin'deki uluslararası halı fuarı bir başlangıç olmak üzere, 2020 yılında Almanya, İtalya, Çin başta olmak üzere birçok farklı ülkede gerçekleştirilecek sektör fuarlarına katılarak marka bilinirliğimizi artırmak ve dünyada daha çok noktaya ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.



Üretim tesisleri ve satış kanalları hakkında da açıklamalar yapan Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara; 'Gümüşsuyu Halı dünya çapında 85 ülkede ve Türkiye'deki 1500'den fazla İstikbal, Bellona ve Mondihome mağazası ile birlikte Gümüşsuyu Halı satış noktalarında tüketici ile buluşacak. Gümüşsuyu olarak, modern teknolojili tesislerimizde, yıllık 4.5 milyon metrekare üretim yapma kapasitesine sahibiz. Kendi bünyemizde bulunan tasarım ekibimiz ve iplik üretiminden sevkiyata kadar uzanan entegre tesisimiz sayesinde tüketicilerimize kaliteli ve inovatif özelliklere sahip halılar sunacağız. Türkiye'nin ilk makine halı markası olarak halı sektöründe ilkleri gerçekleştiren bir marka olmaya devam edecek, yenilikçi, inovatif, tüketici odaklı ve kurumsal bakış açısıyla ön plana çıkacağız' şeklinde hedef ve stratejilerini açıkladı.



İnovasyon konusunda da Gümüşsuyu Halı ile ilgili çalışmalarını anlatan Dr. Kara; 'Markamızın farklılaşması adına çok değer verdiğimiz, günümüzde her ürün grubunda olması gerektiğini düşündüğümüz inovasyonu halı ile buluşturuyoruz. Bilimsel ve inovatif bir proje ile Ar-Ge ekiplerimiz ve Almanya'daki uzmanlar tarafından geliştirildi. Gümüşsuyu Therapist Halı; doğal mineral bazlı olması dolayısıyla refleksolojik etkiye sahip. Ayak tabanlarındaki basınç bölgelerine terapi etkisi yaparak, ayak refleks bölgelerinin rahatlamasını sağlıyor. Therapist Halı, bu refleks noktalarına etki ederek, sinir sistemini dengelemeye, ayaklarda ağrı ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Almanya'daki medikal ve tekstil enstitülerinde vücudun fiziksel dengesini arttırdığı, ayak terapisi görevi gördüğü ve anti-stress özelliği olduğu test edilmiş ve onaylanmıştır.' şeklinde sözlerine devam etti.



Gümüşsuyu Halı sahip olduğu tecrübeyi yenilikçi yaklaşım ve uzmanlığıyla yeni desen, renk ve çeşitleriyle bundan sonra da halı sektöründe trendlere yön verecek. Özel olarak tasarlanan desenleri, geniş ürün yelpazesi, kaliteli ve inovatif ürünleriyle halı severlerin gözdesi olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA