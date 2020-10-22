Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler
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Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler

22.10.2020 16:20 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:25
Gümüşhanesporlu futbolcular, Sancaktepe maçını dağdan izlediler

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan Misli.com 2. Lig Gümüşhanespor-Sancaktepe FK karşılaşmasını Gümüşhanesporlu futbolcular Batuhan Uçan ve Emre Kömürcü, stadın kale arkasındaki 800 metre yükseklikteki dağdan izlediler.

Gümüşhanesporlu futbolcular Batuhan Uçan ve Emre Kömürcü, Çarşamba günü Gümüşhane Yenişehir Stadında oynanan Sancaktepe FK maçını stadın kale arkasındaki dağdan izlediler.

800 METRE YÜKSEĞE ÇIKTILAR

Kadroda kendilerine yer bulamayan iki futbolcu, pandemi sebebi ile tribündeki kısıtlama nedeni ile stadyuma da giremedi ve takımlarını stadın kale arkasındaki dağın tepesinden izlemek zorunda kaldı. İki futbolcunun yaklaşık 800 metre yükseklikten maç izlemesi ilginç görüntü oluşturdu.

Misli.com 2. Lig'de oynanan karşılaşmayı konuk Sancaktepe FK 5-1'lik skorla kazanmıştı.

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