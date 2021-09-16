Gümüşhanespor takım kaptanı Adar: Uyum sürecini tamamlayıp kazanmaya başlayacağız

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da takım kaptanı Tekin Adar, yeni kurulan bir takım olmalarının dezavantajlarını kısa sürede atlatacaklarını ve galibiyetle en kısa sürede tanışacaklarını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, 3'üncü haftada sahasında Karaköprüspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk iki haftasında oynadığı Ceyhanspor ve Tepecikspor karşılaşmalarından birer puan ile ayrılan kırmızı beyazlılar, yeni transferlerinin uyum sürecinin atlatılmasıyla birlikte galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Gümüşhanespor'un takım kaptanı Tekin Adar, yeni kurulan bir takım olduklarını belirterek, "Uyum sürecimizi hızlıca atlatıp galibiyetle tanışacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarıma inanıyorum" dedi.

Gümüşhanespor formasını 191 defa terleten takım kaptanı Tekin Adar, kırmızı beyazlı forma altında 41 gol atıp ve 62 asist yapma başarısı gösterdi.