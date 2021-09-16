Gümüşhanespor takım kaptanı Adar: Uyum sürecini tamamlayıp kazanmaya başlayacağız - Haberler Spor
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Gümüşhanespor takım kaptanı Adar: Uyum sürecini tamamlayıp kazanmaya başlayacağız

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Spor
Gümüşhanespor takım kaptanı Adar: Uyum sürecini tamamlayıp kazanmaya başlayacağız

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da takım kaptanı Tekin Adar, yeni kurulan bir takım olmalarının dezavantajlarını kısa sürede atlatacaklarını ve galibiyetle en kısa sürede tanışacaklarını söyledi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da takım kaptanı Tekin Adar, yeni kurulan bir takım olmalarının dezavantajlarını kısa sürede atlatacaklarını ve galibiyetle en kısa sürede tanışacaklarını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, 3'üncü haftada sahasında Karaköprüspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ilk iki haftasında oynadığı Ceyhanspor ve Tepecikspor karşılaşmalarından birer puan ile ayrılan kırmızı beyazlılar, yeni transferlerinin uyum sürecinin atlatılmasıyla birlikte galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Gümüşhanespor'un takım kaptanı Tekin Adar, yeni kurulan bir takım olduklarını belirterek, "Uyum sürecimizi hızlıca atlatıp galibiyetle tanışacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarıma inanıyorum" dedi.

Kaptan Adar, yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen ligde iki hafta 2 puan almanın kendilerini özgüven aşıladığını kaydederek, "Geçen sezon büyük bir talihsizlik yaşayarak küme düştük. Bu sezon hatalarımızdan ders çıkarmalı ve önümüze bakmalıyız. Yeni bir kadro kuruldu. Geçen sezondan kalan ve bu sezon aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bir uyum süreci geçiyoruz. Ben tüm takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hepsi kaliteli ve gelecek vadediyor.  Önümüzdeki müsabakada galibiyetle tanışmak istiyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Teknik ekibimizle birlikte dersimize iyi çalışıp, hanemize 3 puan yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

Gümüşhanespor formasını 191 defa terleten takım kaptanı Tekin Adar, kırmızı beyazlı forma altında 41 gol atıp ve 62 asist yapma başarısı gösterdi.


Gümüşhanespor takım kaptanı Adar: Uyum sürecini tamamlayıp kazanmaya başlayacağız

Gümüşhanespor takım kaptanı Adar: Uyum sürecini tamamlayıp kazanmaya başlayacağız

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Spor Haberleri
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