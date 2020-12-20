Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Galip Gündoğdu getirildi
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Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Galip Gündoğdu getirildi

20.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:36
Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Galip Gündoğdu getirildi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Galip Gündoğdu getirildi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Galip Gündoğdu getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bülent Demirkanlı'nın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren kırmızı beyazlı ekibin, Galip Gündoğdu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp asbaşkanı Tahir Öztürk, teknik direktör Gündoğdu'nun daha önceden Gümüşhanespor'da görev yaptığı bilgisini paylaşarak, hocanın Gümüşhane'yi ve kulübü yakından tanıdığını belirtti.

Yeni teknik ekiple iyi bir sinerji yakalayacaklarına olan inancına işaret eden Öztürk, "Büyük başarılara, büyük umutlara birlikte yürüyeceğimizi düşünerek bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Gümüşhanespor'umuzu istenilen seviyeye getirmek için gayret göstereceğiz. Tüm hemşerilerimize büyük sorumluluk düşüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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