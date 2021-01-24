Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Tolgay Kerimoğlu getirildi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Tolgay Kerimoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Galip Gündoğdu'nun istifasının ardından yeni hoca olarak Tolgay Kerimoğlu ile prensipte anlaşmaya varıldığı, prensip anlaşmasının bugün Tekke köyündeki kulüp binasında Kerimoğlu ile 2 yılık sözleşme imzalanarak sonuçlandırıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan yeni teknik direktör Kerimoğlu, Gümüşhanespor'un eski günlerine döneceğine inancını ifade etti.

İyi bir ekiple inanarak yola çıktıklarını kaydeden Kerimoğlu, güzel günlerin Gümüşhanespor'u beklediğini vurguladı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in takıma sahip çıkarak büyük bir adım attığını belirten Kerimoğlu, "Belki de dağılacak takımın yeniden kurulmasını sağladı. Birçok futbolcu bu yapılanmaya güvenerek tekrar geri döndü. İnşallah bu çalışma gayretinin karşılığını sahada alacağız. Bize olan inancını boşa çıkarmayacağız. Tüm şehrimizin, taraftarlarımızın takıma destek olacağından şüphem yok. Gümüşhanespor ile anlaşmamız her ikimize de hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kerimoğlu, kendi sahalarında Afjet Afyonspor ile oynayacakları maça hazırlandıklarını bildirerek, günde çift idmanla sürdürecekleri çalışmaları üç puanla taçlandırarak ikinci yarıya galibiyetle başlamayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara