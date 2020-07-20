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Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı

Son dönemdeki yükselişleriyle yatırımcıların dikkatlerini üzerine çeken gümüşün ons fiyatı 19,66 dolar ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcıların altına alternatif olarak gördüğü gümüş, yıl başından bu yana yüzde 9,96 kazandırdı.

20.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:45

Değerli metallerin tümü, yatırımcılar Avrupa Konseyi'nde ikinci turu süren, Avrupa Birliği'nin koronavirüs yardım paketiyle ilgili toplantısının sonuçlarını beklerken daha da yükseldi. Spot piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 19,66 dolar ile, 2016 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 9,96 YÜKSELDİ

Zirvenin ardından günlük yüzde 1,5 artışla yükseldiği ons başına 19,64 dolarlık fiyatıyla gümüşün yılbaşından bu yana kazancı yüzde 9,96 düzeyine yükseldi. Altın fiyatları da, yüzde 0,31 artışla ons başına 1.815,76 dolar ile yıllık bazda kazancını yüzde 19,57 düzeyine yükseltti.

PLATİN VE PALADYUM DA KAZANDIRDI

Platin, yüzde 1,32 artışla ons başına 850,48 dolara ve paladyum da yüzde 1,01 artışla ons başına 2.041,55 dolara çıktı.

Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı

Kaynak: DHA

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