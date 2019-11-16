16.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:07

TİCARET Bakanlığı'nın gümrük işlemlerinde ihtiyaç duyulan temel bilgilerin animasyonlar ve görsellerle anlatılan yeni 'Gümrük Rehberi' kullanıma açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; vatandaşlar ve ticaret erbabı, 'Gümrüğün ABC'si' olarak tarif edilen söz konusu rehbere bakanlığın internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Rehber ile gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulabilecek temel bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde vatandaşlara ve tüzel kişilere aktarılması hedeflendi. Konuları animasyonlar ve görsellerle anlatarak, sorulara kolay ve anlaşılabilir bir şekilde yanıt vermeyi amaçlayan rehber, 'bireysel işlemler' ile 'ticari işlemler' bölümlerinden oluştu. 'Rehberde, Gümrük Kanunu'nda yer alan başlıca kavramlar ve kanunun gümrüklerdeki uygulamaları, ana hatlarıyla, sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak anlatıldı.

BAKAN PEKCAN: YOL GÖSTERECEKTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hem kişisel eşyasının gümrük işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların, hem de dış ticaret yapan ticaret erbabının bu rehberden faydalanacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'ye gelen tüm yolcular, yurt dışından Türkiye'ye taşıt getiren veya getirmek isteyen herkes, e-ticaret yapmak isteyen girişimcilerimiz, ihracatçılarımız ve ithalatçılarımız kendilerine yol gösterecek temel gümrük bilgilerini 'Gümrük Rehberi'nde bulabilecekler. Örneğin, vatandaşlarımız yurt dışından Türkiye'ye gelirken getirmek istedikleri eşya ve araç, adına posta ve kargoyla gelen ürünler, getirmek istedikleri ev eşyası, nakit para ve ziynet eşyası, engelli vatandaşlarımızın kullanılması için hazırlanmış özel taşıtlar gibi bireysel eşyalarının gümrük işlemleri sırasında faydalanabileceği gümrük muafiyetlerini ve tabi olacağı gümrük prosedürlerini Gümrük Rehberinden öğrenebilecek."

Pekcan, ticaret erbabının ise, ithalat ve ihracat işlemlerine uygulanan temel gümrük kurallarını, gümrüklerdeki iş akışlarını, ticari eşyanın vergilendirilmesi ve gümrüklenmeden önce depolanması gibi en çok ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgileri bu rehberde bulabileceğine dikkati çekti. Bakanlığın ticareti kolaylaştırmak ve gümrük işlemlerini etkinleştirmek amacı ile yürüttüğü Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Tek Pencere uygulamaları gibi bazı hak ve kolaylıklar hakkında da bu rehber üzerinden bilgi aktarılabileceğini belirten Pekcan, Gümrük Rehberi uygulamasının WEB sitesi dışında gümrük kapılarında panolarda da video olarak gösterileceğini kaydetti.

Kaynak: DHA