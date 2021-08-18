Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülerek aranan bir otobüsün yakıt deposunda ve bir tırın tekerleklerinin...

Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi

ŞIRNAK- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülerek aranan bir otobüsün yakıt deposunda ve bir tırın tekerleklerinin birleşim noktasında oluşturulan gizli bölmelerde, toplam 690 adet cep telefonu ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde, Irak'tan Türkiye'ye gelen iki araç riskli olarak değerlendirildi. Birkaç gün ara ile Türkiye'ye gelen otobüs ve tır gümrük sahasında takibe alındı.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, x-ray taramasına sevk edilen otobüsün yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine otobüs detaylı kontrol yapılmak üzere arama hangarına alındı. Burada yapılan incelemede aracın yakıt deposunun bir bölümünün kesildiği daha sonradan kesilen parçanın tekrar kaynaklanarak depoya montajlandığı anlaşıldı. Bu bölüm muhafaza memurlarınca kesilerek açıldı ve araç deposunda oluşturulan gizli bölmede siyah renkli poşetlere sarılarak su geçirmeyecek şekilde paketlenmiş toplam 517 adet muhtelif markalara ait cep telefonu ele geçirildi.

Bu operasyondan birkaç gün sonra gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri bu kez bir tırdan şüphelendi, yapılan analiz sonrasında riskli görülen tır, x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Tarama sonrasında tırın, dingil diye tabir edilen tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere ulaşmak için önce tırın lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında tır dorselerinin tekerlek birleşim noktalarının kaynak ile kapatıldığı görüldü. Bu bölgelere kaynatılmış parça kesilerek açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde toplam 173 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin öz verili çalışması neticesinde araçların gizli bölmelerinde tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan cep telefonlarına ve bu telefonların naklinde kullanılan araçlara el konuldu.

Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Jigolo olma hayaliyle bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı
Jigolo olma hayaliyle bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Davut Güloğlu Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:07:10. #1.16#

title