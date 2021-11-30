Asgari ücretin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre belirlenmesi talebi

ADANA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Edirne İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet, asgari ücretin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Promet, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlemesi için ilk toplantının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla, yarın sosyal tarafların katılımıyla yapılacağını belirtti.

Üç işçi konfederasyonunun bir araya gelerek, "insan onuruna yaraşır bir asgari ücret" belirlenmesi için taleplerini ortaya koyduklarını ifade eden Promet, asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan "geçim şartları" yaklaşımına öncelikle uyulması gerektiğini vurguladı.

Ücretli çalışanların yarıya yakınının asgari ücret ve civarında bir gelir elde ettiklerini savunan Promet, şunları kaydetti:

"Asgari ücret belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir."

Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması gerektiğini vurgulayan Promet, "Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır. Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir." dedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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