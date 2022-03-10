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Gülle atmada Türkiye rekoru geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gülle atmada Türkiye rekoru geldi

Eskişehirli milli sporcu Alperen Karahan, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 19,85 metre gülle atarak Türkiye rekoru kırdı.

Eskişehirli milli sporcu Alperen Karahan, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 19,85 metre gülle atarak Türkiye rekoru kırdı.

Karahan, Bursa'da yapılan üniversiteler arası Salon Atletizm Şampiyonası'nda 19,85 metreyle U23 kategorisi ve büyükler olmak üzere Türkiye rekoru kırdı. Daha önce 19,59 metre ile Hüseyin Atıcı'ya ait kırılan rekoru egale etmenin heyecanını yaşayan Alperen Karahan, "Bu rekoru ülkeme adıyorum" dedi.

Yıllardır Eskişehir'de atletizme birçok sporcu kazandıran Ufuk Ustuna, Alperen Karahan'ın başarısından sonra duygularını şu şekilde tarif etti:

"Alperen'in rekoru hepimizi heyecanlandırdı ve ekibimize de moral kattı açıkçası. Bu rekorun, onun ellerinden çıkacağına inanıyordum. Sıradaki hedefimiz, ayın 12'sinde Portekiz'in Leiria Bölgesi'nde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönerek Türk sporuna bir başarı daha kazandırmaktır." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Atıcı, Milli Sporcu, Atletizm, Türkiye, Spor, Haberler

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