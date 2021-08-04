Güleç'ten yapılandırma uyarısı
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Güleç'ten yapılandırma uyarısı

Güleç'ten yapılandırma uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, vergi borçlarının yapılandırılmasında vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlandığını ifade ederek, 31 Ağustos'a kadar yapılandırmalarını tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, vergi borçlarının yapılandırılmasında vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlandığını ifade ederek, 31 Ağustos'a kadar yapılandırmalarını tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret ederek, burada yeni çıkarılan kanunla ilgili bilgiler verdi. Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, MGTC ziyaretinde koronavirüs tedbirlerine uymayanlar hakkında kesilen idari para cezalarının yapılandırma kapmasına girmediğini söyledi. Güleç, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7326 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 31 Aralık 2021 tarihine kadar yürürlükte olacağını ve söz konusu kanunun vergi borçlarının yapılandırılmasında vatandaşa büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti.

"31 Ağustos'a kadar yapılandırmaların tamamlanması gerekir"

Vatandaşları borçların yapılandırması noktasında uyaran Güleç, "Kesinleşmiş alacakların borçlarda faiz indirimi söz konusu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu kanunlarda azami derecede faydalanmalarında yarar var. Cemiyetimiz aracılığıyla vatandaşlarımızı bunu birinci ağızdan duyurmak istiyoruz. Borcu kesinleşmiş olan mükelleflerimizin 31 Ağustos'a kadar yapılandırmalarını tamamlamaları gerekir" şeklinde konuştu.

Verginin vatandaşlık görevi olduğun belirten MGTC Başkan Yardımcısı Mikail Pelit, " Pandemiden kaynaklı olarak bir takım sıkıntılar var biliyoruz. Ancak bir diğer bildiğimiz şey ise vergi toplamayan toplumlar hiçbir şey yapamazlar. Vatandaşla vergi dairesi arasında bir köprünün olması lazım. Hükümet tarafından yeni yapılandırma yapıldı. Vergilerin ödenmesinde bu yapılandırma vesile olacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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