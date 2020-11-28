Medipol Başakşehir- Denizlispor karşılaşmasından notlar

Medipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta öne çıkan başlıklar şöyle.GULBRANDSEN'DEN 3 HAFTADA 5 GOLMedipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Fredrik Gulbrandsen, ligde son 3 haftada toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Medipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta öne çıkan başlıklar şöyle.

GULBRANDSEN'DEN 3 HAFTADA 5 GOL

Medipol Başakşehir'in sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Fredrik Gulbrandsen, ligde son 3 haftada toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerde goller 11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen, 59. dakika Demba Ba'dan geldi. Başakşehir'de son haftalarda takımını sırtlayan isim olsan Norveçli futbolcu Gulbrandsen, Denizli temsilcisini de boş geçmedi. 8. haftada M.Başakşehir'in sahasında Gençlerbirliğini 2-1 yendiği müsabakanın 80. dakikasında oyuna dahil olan ve girer girmez takımına beraberliği getiren golü atan 28 yaşındaki futbolcu, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen karşılaşmada ise 76'da oyuna girip 81 ve 90. dakikalarda ağları sarsarak turuncu-lacivertlileri umutlandırmıştı. Son olarak bugün Denizlispor kalesine 2 gol atan Gulbrandsen, ligde son 3 hafta toplam 5 gole ulaşmış oldu.

Geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayı giymeye başlayan Fredrik, 2019-2020 sezonunda 20 maçta 3 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

CHADLİ'DEN 3 MAÇTA 3 ASİST

Medipol Başakşehir'in sezon başında renklerine bağladığı Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma altında üçüncü maçında üçüncü asistini yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri 11 ve 21. dakikalarda Gulbrandsen ve 59. dakikada Demba Ba'dan geldi. Norveçli oyuncunun 11. dakikada attığı ilk golün pasını veren Chadli, turuncu-lacivertlilerde üç maçta üç asiste ulaştı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nacer Chadli, İstanbul ekibiyle ilk müsabakasına ligin 8. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde çıktı. Söz konusu müsabakanın 80. dakikasına oyuna dahil olan Belçikalı, girer girmez Gulbrandsen'in golünün asistine imza attı. Chadli, 90. dakikada ise Mehmet Topal'ın galibiyeti getiren golünde ortayı yapan isimdi.

DEMBA BA İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Demba Ba, Süper Lig'de 2020-2021 sezonundaki ilk golünü Denizlispor ağlarına attı.

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin golleri Gulbrandsen (2) ve Demba Ba'dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Senegalli yıldızı Ba, attığı bu golle yeni sezonda ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Geride kalan 9 maçın 8'inde görev alan 35 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyordu.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir'in, Fatih Terim Stadı'nda Manchester United'ı 2-1 yendiği müsabakadaki ilk golde Demba Ba'nın imzası var.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı