Guidetti: "Mükemmel oynadık"
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Guidetti: "Mükemmel oynadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Guidetti: 'Mükemmel oynadık'

CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 9. kez finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, Busto Arsizio maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buraya sadece bir seçenek için geldik.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 9. kez finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti, Busto Arsizio maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Buraya sadece bir seçenek için geldik. Kazanmak ya da elenmek. Mükemmel oynadık. Sahada 14 savaşçı vardı. İlk saniyeden itibaren, hatta ilk saniyeden bile önce. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu deplasmanda 3-0 yenerek finale yükselme başarısı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti ile oyuncular Isabelle Haak ve Maja Ognjenovic açıklamalarda bulundu.

GUİDETTİ: "MÜKEMMEL OYNADIK"

Final oynayacakları için çok mutlu olduğunu söyleyen Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu senenin en zorlu koşulunda oynadığımız en güzel maçtı. Buraya sadece bir seçenek için geldik. Kazanmak ya da elenmek. Mükemmel oynadık. Tavır, odak, agresiflik Sahada 14 savaşçı vardı. İlk saniyeden itibaren, hatta ilk saniyeden bile önce. Busto'da sadece savaşçılar gördüm. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çoğu takıma karşı kendini oynadığı voleybol ile kanıtlamış bir takıma karşı harika bir sonuç aldık. Oyuncularıma gerçekten bravo çünkü ne kadar iyi ve güçlü olduklarını sezonun en zorlu anında gösterdiler" ifadelerini kullandı.

HAAK: "5. KUPAYI HAK EDİYORUZ"

Karşılaşmada 26 sayı üreterek maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, şöyle konuştu:

"Bu maç bizim için gerçekten harikaydı. Geçen hafta oynadığımız maçtan bu yana çok şey öğrendik. Bu takımla gurur duyuyorum. Harika bir enerji ve agresiflik ile buraya geldik. Ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Sürekli savaşmaya devam ettik ve asla vazgeçmedik. Bu maçı çok sevdik çünkü bu tarz maçlardan çok oynamıyoruz. Herkes ile çok gurur duyuyorum. 5'inci kupayı gerçekten hak ediyoruz."

OGNJENOVİC: "CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'Nİ İPLE ÇEKİYORUZ"

Sarı-siyahlı ekibin Sırp pasör oyuncusu Maja Ognjenovic ise harika bir iş çıkardıklarını belirtti. Geçen hafta zor bir an yaşadıklarını aktaran Maja, "Çok çalıştık. Çok önemli bir maça çıkacağımızın farkındaydık. Direkt 3 set almamız gerektiğini biliyorduk. 3-1 de olabilirdi ama bu maç için çok heyecanlı ve motiveydik. Başından itibaren iyi iş çıkardık. Soyunma odasında konuştuğumuz gibi agresiftik. Hücumda, blokta ve defansta iyi oynadık. Hepsi mükemmeldi. Çok memnunuz gerçekten. Fazla rahatlamamalıyız. CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Conegliano'ya karşı oynamayı iple çekiyoruz" dedi.

(İHA)

Guidetti: 'Mükemmel oynadık'
Guidetti: 'Mükemmel oynadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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