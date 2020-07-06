Güdül'de köy pazarı kuruldu
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Güdül'de köy pazarı kuruldu

Güdül Belediyesince üretici ve tüketiciyi aracısız bir araya getirmek amacıyla köylü pazarı kuruldu.

Güdül'de köy pazarı kuruldu
06.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:52

Güdül Belediyesince üretici ve tüketiciyi aracısız bir araya getirmek amacıyla köylü pazarı kuruldu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, mevsimlik sebze, meyve, yöresel ürünler, güvenilir hayvansal gıdalar gibi Güdül'e özgü her ürünü, vatandaşların pazarda bulabileceğini belirtti.

Pazarın, bundan böyle her hafta cumartesi günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açılacağını ifade eden Yalçın, pazarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ve belediye meclis üyeleriyle pazarı dolaşarak, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet ettiklerini kaydederek, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın da pazarı gezdiğini ve çok beğendiğini aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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