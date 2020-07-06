Güdül'de köy pazarı kuruldu Güdül Belediyesince üretici ve tüketiciyi aracısız bir araya getirmek amacıyla köylü pazarı kuruldu.

Güdül Belediyesince üretici ve tüketiciyi aracısız bir araya getirmek amacıyla köylü pazarı kuruldu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, mevsimlik sebze, meyve, yöresel ürünler, güvenilir hayvansal gıdalar gibi Güdül'e özgü her ürünü, vatandaşların pazarda bulabileceğini belirtti.

Pazarın, bundan böyle her hafta cumartesi günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açılacağını ifade eden Yalçın, pazarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ve belediye meclis üyeleriyle pazarı dolaşarak, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet ettiklerini kaydederek, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın da pazarı gezdiğini ve çok beğendiğini aktardı.

Kaynak: AA