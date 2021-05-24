'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da yapıldı
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'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da yapıldı

'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler İl Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da gerçekleştirildi.

Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler İl Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TR83 Bölgesi'nde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yer alan ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi için makine ve ekipman alımı çerçevesinde 7 kooperatiften birisi olan Sungurlu Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'ne mantı ve erişte kurutma fırını ve konveyör bandına ait muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirildi. Çorum Valiliğinin başvuru sahibi olduğu, 22 Ekim 2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan proje kapsamında ilerleyen günlerde diğer 6 kooperatifin de üretim için gerekli makine ekipman tedarikleri sağlanmış olacak. 2.4 milyon lira bütçeli proje ile kooperatiflerin üretim altyapıları güçlendirilerek, pazar payının ve marka değerinin artırılması, il genelinde kurulan kadın kooperatifinin pazarlama süreçlerinin tek çatı altında organize edilerek kadın üretiminin ve girişiminin güçlendirildiği ekonomik ve sosyal kalkınma alanında örnek bir model oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında yeni kurulacak ve modernize edilecek 7 atölye ve üretim tesisi ile güçlenen üretim altyapıları ile ürün çeşitliliği artırılacak ve oluşan yeni istihdam alanları ile ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanacak. Aynı zamanda kooperatiflerin fon kaynaklarına erişimi, yönetim, üretim, finans, pazarlama ve markalaşma alanlarında düzenlenecek çeşitli eğitimler, kooperatifçilik zirvesi ve şenliği gerçekleştirilecek. - ÇORUM

'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da yapıldı
'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da yapıldı
'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da yapıldı
'Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar' projesinde ilk makine teslimi Sungurlu'da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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